Derubati in spiaggia durante il bagno notturno

Da Treviso a Jesolo per trascorrere in compagnia del tempo di svago e relax, culminato con un bagno di mezzanotte. Peccato però che, mentre i giovani arrivati dalla Marca si stavano divertendo in acqua, nella zona tra piazza Brescia e piazza Mazzini, due ladri ne abbiano approfittato per rubare loro gli zaini.

Come riportato da TrevisoToday, i ragazzi si sarebbero subito accorti del furto in atto: gli sconosciuti si stavano portando via zaini, scarpe e vestiti. A quel punto sono usciti di corsa dall'acqua e si sono messi all'inseguimento dei ladri, allertando nel frattempo la polizia. Sono stati proprio gli agenti del commissariato a bloccare i due giovani, ancora con la refurtiva in mano. Per entrambi è scattato l'arresto.

Nelle ore successive, sempre nella notte tra sabato e domenica, la polizia è intervenuta anche davanti a un negozio di alimentari etnici in piazza Mazzini per sedare una lite scaturita tra alcuni clienti in coda.