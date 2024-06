Detenuto si suicida nel carcere di Venezia

Nella mattina del 2 giugno si è tolto la vita un detenuto nel carcere di Santa Maria Maggiore, a Venezia. Si tratta del primo suicidio a Venezia - carcere di dimensioni ridotte, rispetto ad altri del Veneto - dall'inizio del 2024, il 38° in Italia quest'anno. Ne ha dato notizia per prima la Uilpa della Polizia Penitenziaria nazionale, notando che «con un detenuto deceduto a Cagliari in ospedale, dopo che due giorni fa aveva tentato di impiccarsi nella sua cella della prigione del capoluogo isolano, e un altro impiccatosi a Venezia, sono due i morti di carcere a distanza di poche ore, forse minuti, nella mattinata di oggi. Sale così a 38 il numero complessivo dei suicidi di detenuti dall’inizio dell’anno, cui vanno aggiunti 4 appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che, parimenti, si sono tolti la vita».

Il contesto di queste morti è quello di un cronico sovraffollamento, ma anche di una carenza di servizi: «Singolare, peraltro, che i temi della campagna elettorale non s’interessino particolarmente di pene e penitenziari, quasi fossero estranei alle politiche nazionali ed europee - nota ancora Uilpa - In carcere persino l’assistenza psichiatrica è ormai una chimera per mancanza di specialisti, con tutto ciò che ne deriva per gli effetti auto ed etero violenti». Il detenuto suicida a Venezia, che secondo quanto emerso era in carcere per un accoltellamento, con l'accusa di tentato omicidio, non aveva dato reali segni di preoccupazione nelle scorse settimane, per cui il gesto è stato uno shock per gli operatori.

Il tragico evento ha esacerbato una situazione già delicata nel penitenziario lagunare, con celle sovraffollate e mancanza di spazi «che non dipende dalla direzione, ma dalla politica - chiarisce Maurizio Pegoraro della Fp Cgil Polizia Penitenziaria - serve maggiore attenzione a Venezia, che è un istituto particolare. Tutti noi stiamo dando il massimo, ma non basta».