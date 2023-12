Manca un farmaco, detenuto va in escandescenze. Cgil: «Situazione difficile»

Ancora una giornata critica per il carcere veneziano di Santa Maria Maggiore dove oggi, lunedì 11 dicembre, un detenuto fuori controllo all'uscita dall'infermeria ha spaccato neon, porte e finestre di alcune aule didattiche. Sembra non fosse disponibile un farmaco che doveva assumere e per questo sia andato in escandescenze. «Alcuni agenti sono stati trattenuti in servizio, c'era chi aveva iniziato alle 7 ed è rimasto fino alle 21.30 - spiega Gianpietro Pegoraro della Funzione pubblica Cgil del Veneto - Senza contare che c'è chi non ha potuto andare a pranzo. La carenza di personale è sempre più problematica».

Una settimana fa, il 3 dicembre, l'intervento rapido di un assistente capo aiutato da due agenti ha evitato il suicidio di un detenuto soccorso in cella e sollevato quando già si era legato. Una volta messo al sicuro l'uomo però si è rivoltato contro il personale. Armato di bastone ha aggredito gli eganti e quando l'hanno bloccato lui ha gridato di essere stato picchiato dalla polizia, facendo scoppiare una rivolta in tutta la sezione, con materassi e giornali bruciati, oggetti lanciati fuori dalle sbarre e proteste.