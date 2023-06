Tentata evasione dal carcere di Venezia

Un detenuto italiano avrebbe tentato, nelle scorse ore, di evadere dal carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. A renderlo noto è la segreteria regionale dell'Unione dei sindacati di polizia penitenziaria (Uspp) del Triveneto.

Il protagonista sarebbe un uomo di nazionalità italiana che, secondo quanto riferito dalla sigla sindacale, avrebbe cercato di fuggire dal cortile passeggi. La tentata evasione e? stata bloccata all’interno del muro di cinta dell’istituto dal personale di polizia penitenziaria, che è accorso immediatamente dopo essersi accorto di ciò che stava accadendo.

«Appare evidente che occorra intervenire sulle criticita? del penitenziario. Sono diversi mesi che si denunciano le carenze e le inefficienze dell’istituto rappresentate al Provveditore Regionale dell’amministrazione penitenziaria e, successivamente, al prefetto di Venezia. Purtroppo alla data odierna nulla e? cambiato, se non peggiorato - dice il segretario interregionale Uspp Leonardo Angiulli -. Il personale di polizia penitenziaria è stanco e stremato per i numerosi eventi critici giornalieri. Essendo gli agenti in pochi, con le emergenze si effettuano fino a 12 ore di lavoro giornaliero ricoprendo contemporaneamente piu? posti di servizio. Nel carcere di Venezia si e? al limite e si necessita di un urgente intervento degli organi superiori». Appena qualche giorno fa un detenuto si era tolto la vita all'interno dello stesso carcere e, nelle ore successive, si era verificata una rivolta da parte di alcuni detenuti. Inoltre, domenica pomeriggio uno dei detenuti, nel corso di una visita di accertamento all'interno dell'ambulatorio, si era scagliato prima contro il medico che lo stava visitando e poi contro un poliziotto.