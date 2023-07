Detenuto tenta di evadere tuffandosi in canale

È stato sventato questa mattina dalla polizia penitenziaria un tentativo di evasione di un detenuto che, accompagnato dal carcere di Belluno al tribunale di Venezia (Cittadella della Giustizia) per presenziare a un’udienza, si è divincolato e ha cercato di scappare lanciandosi nel canale. Gli agenti di scorta, tuffandosi a loro volta in acqua, l’hanno riacciuffato e rimesso in sicurezza. Il protagonista è un uomo di nazionalità romena che, con la scusa di andare in bagno, essendo senza manette perché era davanti al giudice, con un improvviso strattone è riuscito a divincolarsi.

«Ancora una volta è la polizia penitenziaria, con la professionalità, l’inventiva, l’audacia e l’abnegazione che la contraddistingue, a mettere una pezza sulle falle di un sistema carcerario alla deriva e che, è proprio il caso di dire, fa acqua da tutte le parti - dice Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria -. Scorte sottodimensionate per vuoti organici (mancano complessivamente 18mila unità), stress e logoramento inimmaginabili per carichi di lavoro debordanti, strumentazioni inadeguate ed equipaggiamenti di fortuna costituiscono una miscela esplosiva, mentre dal Ministero della Giustizia si ascoltano solo vuote parole e il capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo, continua a non dare alcun tangibile segno di sé».

«Taser agli agenti»

Un plauso ai colleghi che hanno impedito l’evasione - aggiunge De Fazio - ma ribadiamo l’appello al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al governo e al Parlamento affinché si vari un decreto carceri che consenta cospicue e immediate assunzioni straordinarie nel corpo di polizia penitenziaria e il potenziamento degli equipaggiamenti prima che sia troppo tardi». Quanto accaduto questa mattina, anche per Donato Capece, segretario generale del Sappe, è «una cosa grave, che poteva creare ulteriori seri problemi alla sicurezza e all’incolumità dei poliziotti, dei detenuti e dei cittadini che in quel momento si trovavano in zona. Auspichiamo un celere intervento di questo governo sui continui eventi critici di ogni tipo che vedono loro malgrado coinvolti le donne e gli uomini della polizia penitenziaria». E si rivolge in particolare al capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Giovanni Russo: «Chiediamo anche l’immediata applicazione dell’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede restrizioni adatte a contenere soggetti violenti e pericolosi - dice -. Sarebbe opportuno dotare al più presto la polizia penitenziaria del taser o, comunque, di altro strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato». Il sindacato non esclude forme di protesta dei poliziotti: «Ormai il tempo delle interlocuzioni è finito: in questi ultimi anni ci siamo recati in ogni istituto di pena del Paese, per adulti e minori, abbiamo pazientemente ascoltato il personale, abbiamo scritto e riscritto alle varie autorità competenti, ma ci rendiamo conto che chi di dovere non ha ancora intrapreso le iniziative che abbiamo richiesto e che ci aspettavamo».