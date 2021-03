Ulss 4: Filippi sveste i panni di dg e indossa il camice di infermiere per vaccinare la popolazione

Da domenica 14 marzo, l'Ulss 4 spingerà il piede sull'acceleratore per vaccinare la popolazione del Veneto Orientale, compatibilmente con le dosi di siero disponibili. Se a Jesolo, al PalaInvent, si cercherà di somministrare la dose a 1200 persone nate nel 1939 - con una media prevista di 130 vaccinazioni all'ora - anche nel centro vaccinale di Portogruaro si procederà al massimo delle potenzialità.

Nell'occasione, Mauro Filippi, neo direttore generale dell'Ulss 4, toglierà giacca e cravatta per indossare il camice come fatto per vari anni della propria carriera professionale di infermiere. Il dg affiancherà quindi i colleghi nell'immunizzazione della popolazione contro il covid, dopo aver fatto un punto della situazione con i giornalisti.