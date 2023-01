Di Blasio: protocollo fanghi in dirittura d'arrivo

Dopo il parere positivo del Consiglio di stato, il "protocollo fanghi" per la laguna di Venezia sarà pronto a breve. Il regolamento propone una nuova caratterizzazione e gestione dei sedimenti, attraverso il loro riuso per il ripascimento delle barene. Il presidente dell'Autorità portuale, Fulvio Lino Di Blasio, riepiloga: «Lo schema ora è alla presidenza del consiglio e al dipartimento affari giuridici e legislativi, quindi è in dirittura d'arrivo. Non c'è ancora la firma, ma i contenuti sono confermati».

Di Blasio ha ricordato che l'attività manutentiva dei canali è costante: «Stiamo dragando anche in questo istante, quindi l'attività si fa. - ha precisato - Quando entrerà in vigore il protocollo fanghi, cambieranno le modalità di analisi dei sedimenti e ci sarà un meccanismo che consentirà un maggior conferimento in barena». Non scavi in più, quindi, ma un impiego più efficace del materiale estratto. «Sarà previsto un iter di analisi più articolato - prosegue - e sarà perciò garantita la bontà delle analisi che vengono fatte, perché se ne occuperà una commissione apposita, che verrà istituita prossimamente».

Stagione crocieristica

Si lavora, intanto, alla stagione crocieristica 2023, per la quale è previsto l'arrivo di poco meno di 300 navi. Sarà consolidato il modello degli approdi diffusi, con terminal in funzione a Marghera, alla Marittima (per le navi più piccole) e a Chioggia, ma anche a Fusina. Proprio a Fusina è prevista la realizzazione di una tensostruttura per l'accoglienza dei passeggeri, con funzioni tipiche dell'home port quali check-in e gestione bagagli. «La struttura non entra nella competenza del commissario - precisa Di Blasio - ma ho fatto opera di auspicio per la sua realizzazione, richiesta fortemente anche dalle compagnie. Sarà conforme anche al ricovero in caso di incidente rilevante». La progettazione è ancora in corso, «ma sicuramente nell'arco della stagione ci sarà la possibilità di avvalersene», conclude il presidente.