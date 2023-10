Tragedia di Mestre, parla una dei primi soccorritori: «Avevamo pazienti molto giovani» | VIDEO

«La situazione è stata gestita grazie alla disponibilità di tutti, in maniera encomiabile». Sono le parole di Federica Stella, dirigente medico della centrale operativa 118 dell'Ulss 3, tra le prime, ieri sera, a soccorrere vittime e superstiti della tragedia di Mestre. «Avevamo tutti pazienti molto giovani - ha detto -, abbiamo stimato un'età bassa per tutti, bambini, ragazzi e poi persone sotto i 50 anni».

Arrivato a pochi minuti dall'evento, il personale del Suem ha chiuso la componente sanitaria nel giro di due ore. «La risposta sanitaria che ci è stata data dalle centrali limitrofe - ha aggiunto Stella -, ci ha dato grande disponibilità per i soccorsi». Inizialmente è stato garantito un primo triage per decidere le ospedalizzazioni, «poi abbiamo smistato i pazienti, tutti stranieri, in base alle risorse disponibili».