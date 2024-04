Visita di Papa Francesco, Moraglia: «Venezia sia megafono della pace» | VIDEO

Manca poco alla visita di Papa Francesco a Venezia, in programma per domenica 28 aprile. Un viaggio in tre tappe, i cui primi dettagli sono stati resi noti lunedì mattina dal Patriarcato di Venezia.

Alle 8 della mattina, il Santo Padre si recherà presso la casa di reclusione femminile della Giudecca. Qui incontrerà le detenute e si intratterrà con ciascuna di loro. Successivamente, nella chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite, inaugurerà l'esposizione "Con i miei occhi", padiglione della Santa Sede per la Biennale d'Arte 2024, realizzata in collaborazione con il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia.

Seguirà poi il trasferimento in campo della Salute, davanti all'omonima basilica: alle 10, il Papa dialogherà con i giovani del Patriarcato e una rappresentanza dei giovani delle diocesi del Triveneto. Da qui si trasferirà poi in Piazza San Marco, accompagnato dai giovani, attraverso un ponte galleggiante realizzato da Punta della Dogana alla zona dei Giardinetti Reali, per l’evento culminante della visita in città: la celebrazione della Santa Messa. L'Eucarestia inizierà alle 11, davanti alla Basilica, che il Santo Padre visiterà poi privatamente per venerare le spoglie dell’evangelista Marco.