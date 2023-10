Tragedia di Mestre, la responsabile della psicologia ospedaliera: «Pazienti sotto shock e confusi» | VIDEO

«Sono ancora nella fase di shock, hanno ricordi confusi, sono ancora nello stato di agitazione e confusione tipica dell'evento traumatico». A parlare è Rita Lorio, responsabile della Psicologia ospedaliera dell'Angelo di Mestre, e del pool attivo già da ieri sera per fornire supporto ai superstiti del terribile incidente di Mestre.

«Al momento - spiega Lorio -, abbiamo quattro o cinque nuclei familiari, e siamo in attesa di altri familiari, alcuni sono in viaggio o in volo». In merito ai pazienti, ha spiegato: «Stiamo facendo una sorta di riorientamento alla realtà, la prima cosa che dobbiamo fare è un intervento di normalizzazione. Poi ci mettiamo a disposizione dei loro bisogni, e diamo loro notizie».