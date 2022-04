Volotea festeggia dieci anni a Venezia e annuncia due nuove rotte

Volotea festeggia oggi dieci anni di attività all'aeroporto di Venezia, e lo fa annunciando due nuove rotte, Lille e Nizza, operative a partire dal prossimo autunno.

Il vettore low cost, dal 5 aprile 2012 ha trasportato da e per lo scalo di Tessera 5,6 milioni di passeggeri, che salgono a circa 10 milioni a livello regionale, se si considerano anche quelli trasportati dalla compagnia all'aeroporto Catullo di Verona. Con le nuove rotte francesi, - dall'8 aprile saranno prenotabili i primi voli per il 21 ottobre - dal Marco Polo sono raggiungibili 32 destinazioni a bordo degli aeromobili della compagnia, ma entro la fine dell’anno il vettore rilancia anticipando un ventaglio di 35 rotte.

In un quadro di difficoltà economica anche per il turismo, Volotea guarda con maggiore speranza al futuro: la compagnia, infatti, stima di trasportare nel 2022 quasi 700 mila passeggeri a Venezia, per un totale di più di 4.300 voli e un'offerta stimata di più di 760 mila posti. A riprova della centralità di Venezia, nel 2021 lo scalo veneto è stato il primo aeroporto in Europa a ospitare i nuovi aeromobili A320 del vettore, inaugurando la transizione verso una flotta full-Airbus più ecologica ed efficiente.

Fin dalla sua fondazione, Volotea ha realizzato più di 50 azioni improntate alla sostenibilità, grazie alle quali è stata ridotta di oltre il 41% la sua impronta di carbonio per chilometro passeggero. In quest’ottica sempre più orientata alla sostenibilità, Volotea ha deciso, per la prima volta in Italia proprio a Venezia, di utilizzare nei serbatoi dei suoi aeromobili un fuel miscelato con componente da materie prime rinnovabili per alimentare i suoi voli. Nel 2022, la compagnia stima di poter utilizzare carburante miscelato con Saf per alimentare circa il 45% della sua programmazione.

Anno dopo anno, - ha riferito il Ceo di Volotea, Carlos Muñoz - abbiamo contribuito a sostenere la Regione e la sua economia, anche attraverso la creazione di opportunità lavorative e iniziative per rilanciare il panorama locale». Per Enrico Marchi, presidente di Save, « a differenza di altre compagnie low cost, Volotea è stata un partner fondamentale anche nei due anni difficili della pandemia, dimostrandosi sempre pronta a intercettare le esigenze di mobilità del territorio».

«In questi anni, il Comune e l'aeroporto hanno lavorato per rendere sempre più attrattiva la nostra città coinvolgendo in questa sfida anche nuovi partner commerciali e Volotea è tra questi - ha commentato l'assessore allo Sviluppo economico del Comune di Venezia, Simone Venturini - Una compagnia giovane e dinamica che ha sempre dimostrato attenzione per il nostro territorio e che oggi taglia un traguardo molto importante». Gli ha fatto eco la vicepresidente della Regione Veneto, Elisa De Berti: «L’investimento di questa compagnia di volo su Venezia - ha spiegato - dimostra quanto il Marco Polo sia in grado di attrarre l’interesse di chi opera nel vettore aereo. Questo aeroporto rappresenta uno dei 4 nodi di trasporto “core”, cioè considerati di interesse primario a livello europeo, e nel giro di qualche anno si potrà arrivare in aeroporto anche in treno grazie alla realizzazione di un collegamento ferroviario atteso da anni».