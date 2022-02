Dieci itinerari alla scoperta di artigianato e creatività di Venezia

Dieci itinerari in tutti i sestieri di Venezia alla scoperta dell'artigianato e della creatività lagunare. È l'azione pilota del progetto S.li.des, presentato oggi a Ca' Foscari, pensato per sviluppare collaborazioni e sinergie tra le città turistiche dell'Adriatico, e implementare progetti e programmi per la promozione del turismo sostenibile.

Il programma, finanziato con fondi comunitari, è coordinato dall'ateneo veneziano, in collaborazione con il Comune di Venezia, le città di Bari, Ferrara, Dubrovnik e Sibenik, e varie realtà operanti nel settore. Con il progetto sarà sviluppato un sistema informativo che permetterà di utilizzare i dati su mobilità, affluenza turistica, patrimonio artigianale per definire strategie 'smart' per migliorare la gestione e l'impatto del turismo, promuovendo la sostenibilità e la competitività dell'economia locale.

«Venezia sarà sempre lieta di accogliere i visitatori che desiderano conoscerla, innamorarsene, viverla. - ha detto l'assessore al Turismo, Simone Venturini - Per farlo è necessario prendersi del tempo, e la futura prenotabilità della visita in centro storico va proprio nella direzione di migliorare l'esperienza di chi desidera scoprire Venezia. La sinergia tra le diverse realtà del settore, compreso il Comune - ha concluso - è la migliore ricetta per farsi trovare pronti alla ripresa dopo la pandemia».