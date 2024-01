Dieci lavoratori completamente in nero ai mercatini, scattano maxi sanzioni

Nel corso del periodo natalizio, in occasione dei consueti mercatini a Jesolo, i militari della guardia di finanza hanno eseguito decine di controlli alle casette in legno allestite lungo via Silvio Trentin, per verificare che fossero in regola con le certificazioni e non fosser impiegati lavoratori in nero.

Durante l'attività ispettiva, le fiamme gialle hanno contestato 18 omesse memorizzazioni elettroniche di corrispettivi e l'impeigo di 10 lavoratori senza alcuna copertura previdenziale e assicurativa. I titolari delle ditte individuali e i legali rappresentanti delle società controllate sono stati sanzionati amministrativamente con l’applicazione della cosiddetta "maxi sanzione", che prevede per ogni lavoratore una sanzione da un minimo di 1.800 euro a un massimo di 10.800 euro.