Diluvio su Venezia, piazza San Marco allagata

Intorno alle 19 di oggi 16 maggio un forte temporale si è abbattuto sul centro di Venezia, allagando anche Piazza San Marco: il Mose, come sempre nel caso di veloce innalzamento delle acque, non ha potuto "salvare" la piazza, ma le paratie intorno alla Basilica invece hanno prevenuto il peggio. Il livello dell'acqua in laguna è cresciuto fino alle 20 circa, e ora sta iniziando a scendere. A Mestre allagamenti in Corso del Popolo, via Dante e via Querini, riferisce il Comitato "Mestre occhi sulla città". Avvertito anche odore di gas nelle laterali di Corso del Popolo, nel resto di Mestre e a Marghera, di solito conseguenza dell'innalzamento del livello del sistema fognario o delle vasche d'idrocarburi al petrolchimico. Sopralluoghi in corso da parte degli operatori che ricevono le segnalazioni da gran parte della terraferma. L'assessore alla Viabilità Renato Boraso ha fatto appello ai residenti delle zone di Marghera e a rischio alluvione di rimanere a casa. «Abbiamo ricevuto segnalazioni di un odore acre proveniente da Marghera. Per favore, inviate qualsiasi segnalazione o richiesta di intervento alla centrale operativa dei vigili del fuoco per le zone allagate al numero 0412747070».

Il maltempo in tutta la Regione continua da ieri su livelli che fino a pochi anni fa sarebbero stati del tutto fuori dall'ordinario. «L'altezza di precipitazione di 230 millimetri in sei ore a Velo d'Astico (Vicenza) corrisponde a un 'tempo di ritorno' di più 300 anni. Ovvero un fenomeno di tale intensità si presenta in media una volta ogni 300 anni» ha spiegato oggi Marco Marani, del Dipartimento Icea dell'Università di Padova, Direttore del Centro Studi sugli Impatti dei Cambiamenti Climatici istituito dall'ateneo padovano a Rovigo, centro che collabora attivamente allo sviluppo di modelli, anche previsionali, con l'Arpav, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Veneto. «Non significa, purtroppo, che potremo attendere cosi tanto prima di rivedere questo tipo di evento. Questo potrebbe realizzarsi anche in tempi più brevi, perfino il prossimo anno, anche se con probabilità bassa. Il cambiamento climatico lo renderà un evento purtroppo più frequente. Prendendo in analisi anche i 70 millimetri caduti in 30 minuti in altre zone del Veneto, è possibile affermare che vi corrisponde un tempo di ritorno di circa 200 anni».

L'allerta della protezione civile, diramata alle 12 di oggi, continua a essere valida su tutto il territorio regionale fino alle 14 di domani 17 maggio, con i livelli dei fiumi attenzionati, seppur le situazioni più critiche si stiano registrando tra Padova e Vicenza. Nelle ultime 6 ore, 40 millimetri di pioggia si sono registrati nel Portogruarese, e piogge intense nell'Alto Veneziano. I fenomeni dovrebbero diradarsi nella notte. Il bollettino delle 19 in ogni caso precisa che precipitazioni previste per le prossime ore potranno generare nuovi incrementi dei livelli idrometrici, con ulteriori superamenti delle soglie di allerta, e provocare ulteriore sofferenza alla rete idrografica secondaria.