Ha compiuto 100 anni Dino Visentini, tra i "padri" della Festa dell'agricoltura di Mirano

Festa di compleanno per Dino Visentini di Mirano, che il 19 giugno ha compiuto cent'anni. Zio del consigliere comunale Paolo Favaretto, Visentini ha ricevuto la visita del sindaco Tiziano Baggio, che la famiglia ringrazia per i «gentilissimi e graditissimi auguri».

Dino ha condotto una vita di intenso lavoro e ha affrontato anche la seconda guerra mondiale: è stato arruolato poco prima dell'8 settembre del 1943, data dell'annuncio dell'entrata in vigore dell'armistizio, e poi deportato in un campo di concentramento in Germania. Ad Amburgo è rimasto ferito.

A Mirano si è impegnato in attività di promozione sociale e culturale: è stato uno dei primi fautori della locale Festa dell'agricoltura e continua ancora oggi a condurre una vita attiva accanto alla moglie Corradina, novantaseienne.