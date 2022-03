Addetto al controllo del Green Pass all'ospedale preso a pugni

È entrato da una porta sul retro, probabilmente per evitare i controlli e, quando un operatore si è avvicinato per richiamarlo, lui lo ha aggredito. Prima a parole, poi con un pugno al volto. È quanto accaduto lunedì pomeriggio all'ingresso del laboratorio analisi dell'ospedale di San Donà di Piave.

Proprio alcuni giorni fa l'Ulss 4 aveva sottolineato come nell’ultimo anno sono stati registrati 50 episodi di violenza nei confronti del personale. Un dato in linea con gli anni precedenti, ma pur sempre non trascurabile. E ciò che è successo lunedì rientra tra questi. Il protagonista è un uomo di circa 40 anni che se l'è presa con l'addetto al controllo del Green Pass all'ingresso.

In quegli attimi concitati una donna è intervenuta per riportare la calma, ma il 40enne ha aggredito verbalmente anche lei. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, che hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'accaduto. L'operatore è stato visitato e medicato in pronto soccorso.