I carabinieri recuperano un prezioso dipinto della scuola fiamminga rubato 20 anni fa

L'opera risale al XIX secolo ed era stata rubata in una abitazione privata di Borca di Cadore (Belluno)

I carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Venezia (Tpc) hanno recuperato un prezioso dipinto della scuola fiamminga risalente al XIX secolo, restituendolo al legittimo proprietario.

L'opera d'arte, "Natura morta con vaso di fiori", fa parte del tipo "Ramini" ed era stata rubata nel 2001 in una abitazione privata a Borca di Cadore (Belluno). Il quadro era comparso sul mercato antiquariale a febbraio 2020, quando stava per essere battuto in una casa d'aste toscana. I militari del Comando Tpc, che ogni giorno monitorano centinaia di opere d'arte, hanno comparato le immagini del dipinto con quelle contenute nella banca dati dei beni culturali sottratti illecitamente, identificando così l'opera a vent'anni dal furto.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la natura morta, dopo furto e ricettazione, è stata oggetto di molti passaggi di proprietà, in giro per l'Italia, fino ad arrivare nelle mani di una persona che avrebbe anche tentato di mascherarne la provenienza, sostenendo di averla acquistata da un venditore morto alcuni anni prima.