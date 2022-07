Aeroporto: cancellato il 2,7% dei voli nell'ultima settimana, ma incide lo sciopero di domenica

L'aeroporto Marco Polo di Venezia continua ad essere interessato da disagi ai passeggeri, all'interno di un quadro estremamente complesso diffuso a livello internazionale. La mancanza di personale si è fatta sentire nelle scorse settimane, e continua a farlo oggigiorno, ma Save, società che gestisce lo scalo, assicura che «i servizi all'utenza stanno progressivamente migliorando, grazie ad interventi messi in atto da tutti gli operatori presenti in aeroporto».

La scorsa settimana (11-17 luglio), i voli complessivi, tra arrivi e partenze, sono stati 1.692, di cui il 2,7% è stato cancellato. Il dato è leggermente più alto rispetto alle medie precedenti (che si assestavano sul 2%), ma ad incidere in maniera significativa è stato lo sciopero di domenica 17 luglio. Considerando lo stesso periodo, il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 10 minuti, mentre per quanto riguarda i tempi di riconsegna valigie, la media è stata di 25 minuti per la consegna del primo bagaglio e 35 minuti per l’ultimo. In questo frangente, Save ritiene importante un dato «che inverte la tendenza negativa», come spiega in una nota: l'aeroporto ha ricevuto 1.712 bagagli "disguidati", ossia spediti in ritardo da altri scali o inviati erroneamente, ma ne ha riavviati alla giusta destinazione 2.034.

Nel frattempo, il traffico di passeggeri continua a crescere, avvicinandosi a quello registrato nel 2019, ossia nel periodo pre-pandemia. Nell'ultima settimana, nello specifico, lo scalo lagunare ha gestito 238 mila passeggeri, che corrispondono all'81% rispetto alla seconda settimana di luglio del 2019