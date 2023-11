Treni bloccati per il maltempo. Disagi in Veneto orientale

Stop a tutti i treni regionali e a lunga percorrenza nella tratta Venezia-Trieste. È la decisione presa da Trenitalia a causa del peggioramento delle condizioni atmosferiche su tutto il nord Italia. Disagi si riscontrano in particolare sulla linea del Veneto orientale tra Portogruaro e Casarsa, e tra Portogruaro e Trieste.

I collegamenti ferroviari nel Veneto orientale, spiega la città metropolitana di Venezia, sono assicurati tramite i regionali Portogruaro-Venezia. Risultano invece cancellati tutti i treni regionali veloci da e per Trieste. Per tutti i convogli a lunga percorrenza in arrivo nel territorio interessato dal maltempo sono previste limitazioni di percorso.

Previsti disagi anche per chi deve muoversi in autobus. Atvo ha infatti sospeso, dalle 12 di oggi, tutti i collegamenti bus dal Veneto orientale verso il Friuli. Operano invece regolarmente i servizi bus in territorio veneto.

