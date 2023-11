Discarica a cielo aperto al Lido: sequestrati 5mila metri cubi di rifiuti

I carabinieri del nucleo operativo ecologico e del nucleo natanti del reparto operativo di Venezia hanno sequestrato 5mila metri cubi di rifiuti speciali di varie tipologie, costituiti da quattro cumuli di ingenti dimensioni, nonché fusti in metallo arrugginiti, legname, taniche contenenti oli esausti, pannelli coibentati ed altro.

I rifiuti – pericolosi e non – sono stati trovati presso un’area di cantiere attualmente non attiva nel Lido di Venezia, in prossimità della bocca di porto di Malamocco. Sarà dunque compito dei militari accertare l’origine di quanto sequestrato e la relativa datazione, visto che sui cumuli è presente una vegetazione consistente, certamente risalente agli anni passati. Il provvedimento si è reso necessario al fine di scongiurare più gravi rischi per l’ambiente e tutelare un territorio già fortemente minacciato dai molti agenti antropici.