Scoperta maxi discarica abusiva: trovati 7mila metri cubi di rifiuti

Circa 7mila metri cubi di rifiuti abbandonati in modo totalmente abusivo. È quanto hanno trovato gli uomini della guardia costiera di Jesolo durante il controllo di un'area di circa 13mila metri quadri a Cavallino Treporti, di proprietà di una ditta della zona.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il deposito illegale, situato in un'area sprovvista di qualsiasi autorizzazione e priva di misure di sicurezza ambientale, ha sollevato preoccupazioni per la salute e la sicurezza dell'ambiente circostante. L'accumulo incontrollato di questi rifiuti potrebbe, infatti, danneggiare il suolo, il sottosuolo e le risorse idriche della zona. La guardia costiera, sotto la direzione della procura di Venezia, ha posto sotto sequestro l'area e tutti i materiali trovati. Un provvedimento che è stato adottato per interrompere immediatamente l'attività e prevenire ulteriori danni all'ambiente. L’amministratore della ditta responsabile del deposito è stato denunciato. Inoltre, sono state imposte precise prescrizioni per avviare le procedure di bonifica e ripristino.