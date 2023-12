Gino alla figlia Giulia: «È il momento di lasciarti andare. Impareremo a danzare sotto la pioggia»

«Ci ha travolto una tempesta terribile e anche adesso questa pioggia di dolore sembra non finire mai. Ringrazio le persone che si sono strette per portarci il calore del proprio abbraccio. Grazie per il vostro sostegno di cui avevamo bisogno in queste settimane terribili. La mia riconoscenza giunga alle forze dell'ordine, e a tutte le istituzioni che hanno aiutato». Sono le parole di Gino Cecchettin, durante i funerali di Giulia, celebrati questa mattina nella basilica di Santa Giustina a Padova.

«Mia figlia era una giovane donna - ha detto Cecchettin -. Straordinaria e vivace, mai sazia di imparare. Oltre alla laurea che si è meritata, e ci sarà consegnata nei prossimi giorni, Giulia si è guadagnata ad honorem il titolo di mamma. Era un'oplita, come spesso si definiva, tenace nei momenti di difficoltà».

Cecchettin ha quindi parlato di femminicidio come «risultato di una cultura che svaluta le donne, vessate, costrette a periodi di abusi fino a perdere la loro libertà prima della vita». «Come può accadere tutto questo - si è chiesto - come è potuto accadere a Giulia? Ci sono tante responsabilità, ma quella educativa ci coinvolge tutti». Il padre di Giulia si è quindi rivolto agli uomini, «perché noi per primi ci dobbiamo dimostrare agenti di cambiamento. Dovremmo essere coinvolti, ascoltare le donne e non girare le testa di fronte ai segnali di violenza. Dobbiamo creare una cultura di responsabilità e supporto».

Cecchettin al termine del suo intervento si è quindi rivolto alla figlia scomparsa: «Cara Giulia è il momento di lasciarti andare, salutaci la mamma. Impareremo a danzare sotto la pioggia. Grazie per questi 22 anni».

