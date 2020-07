Norme anti Covid saltate nella serata in discoteca

Niente distanze, niente mascherine: a un certo punto, tra il pubblico del locale "il Muretto" di Jesolo, le regole per il contenimento della diffusione del coronavirus sono completamente saltate. Un video circolato sul web mostra la situazione all'alba di domenica: centinaia di ragazzi hanno ballato ammassati, in violazione alle norme. Ospite della serata, che coincideva con la riapertura di uno dei club più importanti della città, era il celebre dj Marco Carola.

La serata era stata organizzata con la massima attenzione, anche in accordo con il Comune di Jesolo e le forze dell'ordine: numero limitato di accessi (solo con acquisto dei biglietti in prevendita), controlli della temperatura corporea all'ingresso, personale impegnato a far rispettare le distanze e l'uso delle mascherine. Il sistema ha funzionato per alcune ore, ma poi, evidentemente, qualcosa è andato storto.

Gli imprenditori jesolani hanno sempre sostenuto la necessità di rendere operative le discoteche, che rappresentano una delle eccellenze del litorale e attirano migliaia di frequentatori, soprattutto nella stagione estiva. Il mondo degli eventi è anche quello che ha sofferto di più per il blocco delle attività imposto dal lockdown, e quello che è ripartito per ultimo. Molti, però, fanno notare che eventi di questo tipo contribuiscono ad aumentare il rischio di contagio tra le persone.