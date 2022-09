West Nile, nuove disinfestazioni notturne nel territorio veneziano

Nelle prossime notti sarà attivato il piano straordinario di contrasto alla diffusione del West Nile virus nel territorio del Comune di Venezia, così come stabilito dalla giunta regionale, per prevenire eventuali infezioni nella popolazione più a rischio.

Nello specifico, una ditta incaricata da Ulss 3 effettuerà dei trattamenti adulticidi straordinari in alcuni siti sensibili del territorio comunale nelle municipalità di Mestre Carpenedo, Favaro, e Chirignago Zelarino. Di seguito il programma degli interventi.

Notte tra 13 e 14 settembre

Aree verdi Mestre di: via Altobello, via Bissagola, via Camporese, via Don Sturzo, via Einaudi, via Gavagnin, Madonna Pellegrina, Parco Piraghetto, Parco Sabbioni, Parco Torre Belfredo, Villa Franchin in V.le Garibaldi, Villa Querini in via Circonvallazione

Parco Albanese (impianti sportivi e vialetti di passaggio)

Comunità alloggio Nuova Cipressina

Comunità alloggio Rosa blu, via Risorgimento 33

Centro sportivo Zelarino

Centro sportivo Favaro rugby

Centro sportivo via Calabria

Campo calcio Bacci

Stadio Baracca

Centro sportivo Vendramin

Campo calcio Altobello

Impianti sportivi parco Albanese

Centro sportivo Montessori

Campo atletica S.Giuliano

Impianti sportivi S.Giuliano

Tennis campo Olimpia

Notte tra 14 e 15 settembre

Aree verdi Favaro V.to/Campalto di: via Abetone, via Altinia, via Bagaron, via Ca' Alverà, via Dal Cortivo, via Gobbi, via Indri, via Marchesi, via Monte Celo, via Monte Cervino, Parco Monviso in via Monte Cervino, via Morosina, via Passo San Boldo, Piazza Pastrello

Aree verdi Chirignago/Zelarino di: Parco Hayez in via Castellana, via Jacopone da Todi, Parco Marzenego in via Selvanese, via Mattuglie, Parco Rodari via S. Caterina/via Miranese, Santa Barbara in via Rio Cimetto, Villa Ceresa via Miranese

Centro sportivo Favaro

Campo calcio Campalto

Campo calcio a 5 Asseggiano

Comunità alloggio La Coccinella, via Indri 28/h

Comunità alloggio E. Protti, via Ghetto 1

Comunità alloggio Formoni, via Ghetto 1

Comunità alloggio don Guido Borile via Ghetto 1

RSA disabili La Fenice, Favaro, via Morosini 11

RSA papa Luciani, via gGhetto 1

Anni Azzurri Favaro, via Morosini 11

IRE contarini Gazzera, via Cardinale Urbani 4

Santa Maria del Rosario, vicolo della pineta

Residenza Venezia, Via dei pioppi 10

Notte tra 15 e 16 settembre

Villa Salus

Ospedale Angelo

I trattamenti - fa sapere il Comune - saranno effettuati con un automezzo che procederà a 5-10 km/h, con particolato a volume basso (goccioline intorno a 50 micron di diametro), che andranno a coprire tutta l’area interessata. Per ottimizzare l’efficacia di questi principi attivi che presentano un rapido effetto abbattente, ma non duraturo, l’attività verrà svolta durante le ore notturne. In caso di pioggia, sarà necessario ripetere l’intervento perché il principio attivo viene dilavato.