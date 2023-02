Il veneto Angelo Zen è disperso in seguito al terremoto in Turchia

Il veneto Angelo Zen risulta disperso in seguito al terremoto tra la Turchia e la Siria. La famiglia, da quanto emerso, non è riuscita a contattarlo. Zen, imprenditore di 60 anni, abita attualmente a Martellago, mentre in precedenza viveva a Romano d'Ezzelino (Vicenza). Al momento del sisma si trovava a Kahramanmara?, una delle città più devastate.

A confermare la notizia è il ministro degli esteri Antonio Tajani: «Siamo riusciti a contattare tutti gli italiani presenti nella zona del terremoto, ne manca uno. Si tratta di Angelo Zen, italiano della provincia di Vicenza. Siamo in stretto contatto con la famiglia», ha detto al Tg3. Si consideri che «non ci sono collegamenti telefonici né via internet. È una città di oltre un milione di abitanti ed è difficile trovare una persona in una città così grande, dove sono caduti tanti palazzi. Anche le unità di soccorso faticano, c'è ancora molta confusione. Per adesso questo cittadino risulta non rintracciabile».

Sembra che Zen fosse in Turchia per motivi di lavoro. Si occupava di consulenza tecnica nel settore orafo, e «probabilmente stava lavorando con delle imprese turche», ha aggiunto Tajani.

Preoccupato il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola: «Angelo Zen abita con la famiglia da tanti anni a Maerne, dove è molto noto - spiega - Non lo conosco di persona, ma di recente ho avuto a che fare con la moglie per alcune pratiche in Comune. La famiglia ha chiesto riservatezza, io spero che sia solo un problema di comunicazione e che la situazione si risolva per il meglio».

«Ho appreso la notizia con grande apprensione - è il commento del presidente del Veneto Luca Zaia - Sono in costante contatto con la Farnesina per seguire in prima persona l’evolversi delle ricerche, confidando di poter aver presto ulteriori notizie».