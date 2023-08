Lago Morto, sottomarino con sonar per ritrovare il 20enne scomparso

Sono proseguite senza sosta anche ieri le ricerche del 20enne russo residente a Mestre, Andrei Boicenco, scomparso venerdì pomeriggio nelle acque del Lago Morto a Vittorio Veneto (Treviso). Durante tutto il fine settimana, i soccorritori hanno scandagliato senza sosta le acque del lago senza però trovare traccia del corpo del ragazzo, inabissatosi in un punto dove l'acqua era profonda una ventina di metri (con picchi di 56).

Sul posto il nucleo regionale dei sommozzatori di Vicenza, due gommoni, la squadra dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto e l'unità di comando locale di Treviso. Le ricerche al momento hanno dato esito negativo. In arrivo oggi, lunedì 21 agosto, il dispositivo Rov (Sottomarino a comando remoto) con sistema sonar per localizzare il disperso.

Il giovane, venerdì pomeriggio, era nel lago non balneabile con un materassino, quando avrebbe perso l'equilibrio all'improvviso in uno dei punti più profondi dello specchio d'acqua. Da lì non è più riemerso. Tre amici che erano con lui avevano tentato in tutti i modi di raggiungerlo e salvarlo, purtroppo senza riuscirci.