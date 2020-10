In montagna a cercare funghi, disperso Leopoldo Celegon

Da domenica 4 ottobre non si hanno più notizie di Leopoldo Celegon, cardiologo di 72 anni. Originario di Noale, ma residente a Castelfranco Veneto, Celegon era partito da casa ieri mattina, verso le 5, per andare a cercare funghi nei boschi di Cortina d'Ampezzo.

Disperso da ieri

Nel tardo pomeriggio di domenica i familiari non l'hanno più visto rientrare e hanno lanciato l'allarme ai vigili del fuoco. L'ultima volta che Celegon si è messo in contatto con la famiglia erano le 9.30 di domenica mattina. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte appena trascorsa nei boschi della zona tra Cortina e l'Agordino ma, al momento, del 72enne non sembra esserci traccia.

Ricerche in corso

Il maltempo delle scorse ore ha reso ancora più complicate le ricerche dei soccorritori. La vettura dell'uomo è stata trovata in zona Peziè de Parù ma di Celegon nessuna traccia. Dopo aver prelevato dalla sua casa di Castelfranco alcuni effetti personali, lunedì mattina sta per iniziare la ricerca l'unità cinofila molecolare. Il cellulare dell'uomo non è raggiungibile già da ieri. Leopoldo è alto un metro e 80, pesa una novantina di chili, ha capelli castani e occhi scuri. Chiunque avesse sue notizie è pregato di contattare i carabinieri.