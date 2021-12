Disperso in montagna, trovato dopo una notte passata nel bivacco

La preoccupazione è durata poche ore: la ricerca di F.M., 35enne di Mirano di cui non si avevano notizie da ieri, si è conclusa stamattina, quando i vigili del fuoco lo hanno intercettato mentre rientrava autonomamente, dopo avere trascorso la notte in bivacco. L'allerta era scattata la sera di Natale nella zona di Cimolais, in provincia di Pordenone, dopo che alcuni conoscenti avevano lanciato l'allarme. I soccorritori avevano individuato la sua automobile in Val Cimoliana: un fuoristrada che gli aveva permesso di spingersi fino allo slargo del parcheggio di Pian Fontana. Da lì, stamattina, sono partite le ricerche a piedi, che si sono interrotte in poco tempo poco prima delle 11 con il ritrovamento del 35enne.

Secondo quanto ricostruito dal soccorso alpino, nella giornata di ieri F.M. si era attardato durante un'escursione e aveva deciso di fermarsi a dormire al Bivacco Perugini, in alta Val Montanaia. Non essendoci rete telefonica nella zona, non aveva potuto avvisare dell'imprevisto. All'intervento hanno preso parte i soccorritori della stazione Valcellina del.Soccorso alpino e speleologico, con rinforzi da Belluno, Maniago e Pordenone, i vigili del.fuoco e i carabinieri. Ha partecipato anche l'elicottero della protezione civile con perlustrazioni dall'alto.