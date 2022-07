Coincidenze perse e attese all’aeroporto: famiglia mestrina rimborsata

Tra voli cancellati, aerei in ritardo e bagagli smarriti, i disservizi segnalati in queste settimane dai viaggiatori italiani (e non solo) sono decine. Il regolamento europeo prevede rimborsi e indennizzi ben precisi, anche se alcune volte ottenerli è complicato. È il caso di Federico Gaye, mestrino originario del Senegal, che proprio in questi giorni ha ottenuto, grazie all’aiuto dell'associazione Adico, 2.400 euro di rimborso per lui e per la sua famiglia.

La vicenda risale ad aprile, un'odissea iniziata a Dakar e conclusasi all’aeroporto Marco Polo di Venezia. L’uomo si era imbarcato nella capitale senegalese per far rientro in Italia assieme alla moglie e ai figli, con una compagnia portoghese. A causa di un grosso ritardo del volo hanno perso la coincidenza a Lisbona. Sono stati messi su un altro volo diretto a Madrid e poi, nella capitale spagnola, hanno atteso dieci ore prima di potersi imbarcare sull'aereo per Venezia. In questa fase, inoltre, la compagnia ha smarrito i bagagli, recuperandoli solo nei giorni successivi. Dopo la disavventura l’uomo si è rivolto all’Adico e alla fine il vettore portoghese ha riconosciuto un rimborso di 600 euro a persona, per un totale, appunto, di 2.400 euro.

«In questo caso specifico - ha spiegato Carlo Garofolini, presidente dell’Adico - il nostro ufficio legale ha fatto applicare le regole che valgono per i ritardi e che prevedono compensazioni economiche anche rilevanti. Il regolamento europeo contempla tutte le possibili casistiche per disservizi e disagi subiti dai viaggiatori. In questi giorni stiamo aprendo molte pratiche, dato il grande caos che si sta registrando negli aeroporti italiani ed esteri».