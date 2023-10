Distretto sanitario delle isole: «Zona disagiatissima»

L'avevano proposto i medici di medicina generale alla Regione Veneto, mentre a livello locale è partita un'interrogazione del gruppo "Venezia Verde Progressista", da parte dei consiglieri comunali Gianfranco Bettin e Gianluca Trabucco: «Venezia Insulare diventi zona disagiatissima». In questo modo si può offrire un incentivo reale ai medici di medicina generale che già operano, oppure stanno valutando l’ipotesi di prendere servizio in laguna. Analoga iniziativa è stata presa da parte delle consigliere e consiglieri regionali Elena Ostanel, Cristina Guarda, Erika Baldin, Arturo Lorenzoni nei confronti della giunta.

«Zone disagiatissime sono state dichiarate ad esempio le montagne e il Comune di Porto Tolle. Nonostante i buoni risultati della c ampagna “Dottore, dottoressa, la città più bella del mondo ti aspetta” dell'Ulss 3 - commenta Ostenel (gruppo " Il Veneto che Vogliamo") - le candidature faticano a tradursi in reali trasferimenti di medici in laguna, visto il costo della vita a Venezia e i problemi logistici connessi. L'intero ambito del distretto Venezia Insulare – osserva Ostanel – si può paragonare a una zona montana, per la dispersione di abitanti in zone difficilmente raggiungibili come le isole. Inoltre i medici di famiglia hanno spese per la gestione degli ambulatori e costi di vita superiori a quelli dei colleghi in terraferma, per non parlare della difficoltà nel trovare un alloggio in affitto, con prezzi inevitabilmente elevati ».

Sulla stessa linea il Partito Democratico veneto. «Ripetutamente, e anche attraverso due interrogazioni, abbiamo posto sul tavolo la necessità di ottenere per Venezia il riconoscimento dello status di zona disagiata, salvaguardando così la specificità di quest'area, prevista dalla legge istitutiva di Azienda Zero ancora del 2016 - dicono i consiglieri dem, Francesca Zottis e Jonatan Montanariello - Questa realtà va riconosciuta con misure adeguate, per garantire un adeguato livello dei servizi sanitari alla popolazione.