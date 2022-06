Inaugurata a San Giuliano la prima stazione per rifornimento di idrogeno in ambito urbano

È operativa da oggi, a Mestre (via Orlanda 6/A), la nuova stazione di rifornimento a idrogeno di Eni, la prima in Italia realizzata in ambito urbano e aperta al pubblico. L’impianto ha due punti di erogazione, con una potenzialità di oltre 100 chili al giorno, che possono caricare automobili (in circa 5 minuti) e autobus. La stazione è stata completamente ricostruita nei mesi scorsi. Da febbraio sono già aperti i punti di rifornimento di carburanti tradizionali e di ricarica elettrica, con doppia postazione.

Per Giuseppe Ricci, direttore Energy evolution di Eni, si tratta di una infrastruttura che «risponde alla domanda di mobilità sostenibile» e che, in generale, rappresenta un passo importante nel processo di transizione energetica. «Il nostro impegno - spiega - è verso i clienti delle nostre stazioni di servizio, ma anche verso le istituzioni pubbliche, per essere di supporto nella pianificazione degli interventi previsti per la trasformazione del Paese».

Contemporaneamente, in base ad un accordo siglato nel 2019, la casa automobilistica Toyota metterà su strada dieci delle sue "Mirai", il modello alimentato a idrogeno: tre sono state consegnate oggi al sindaco Luigi Brugnaro e saranno utilizzate dal Comune di Venezia; altre tre entreranno a far parte del parco auto del servizio di car sharing Kinto Share, le altre saranno introdotte nei prossimi mesi. «Venezia sta investendo risorse per contribuire ad una reale transizione energetica - ha commentato il sindaco Brugnaro -. Questa stazione ci consentirà di procedere nel piano di ammodernamento del trasporto pubblico ad idrogeno, che stiamo portando avanti con gli investimenti del Pnrr».

Secondo Luigi Ksawery Luca’, amministratore di Toyota Italia, «il percorso verso una mobilità a zero emissioni non potrà che far leva su un utilizzo diffuso sia di mezzi alimentati ad idrogeno, sia di veicoli elettrici a batteria, che nella nostra visione sono pienamente complementari tra loro. L’auspicio è che questa sia solo la prima di molte stazioni di rifornimento d’idrogeno».