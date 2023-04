Il Comune in aiuto ai panifici: sì ai distributori di bevande per colazioni self service

Il grido di dolore lanciato alle istituzioni dai panificatori veneziani, passati in meno di mezzo secolo da un centinaio di rivendite a poco più di 25, non ha lasciato indifferente il Comune di Venezia. È così che l'assessore alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, ha annunciato una novità per venire in aiuto della categoria: la possibilità di installare nei panifici un distributore automatico di bevande.

«È una novità che sembra magari piccola - ha spiegato Costalonga -, ma che invece è importante, perché permette ai panificatori di poter offrire un servizio di colazione self service ai propri clienti». L'obiettivo è tenere i forni accesi, «non solo per aiutare una categoria unica, come unico è il metodo veneziano per fare il pane, in una città ad alto tasso di umidità - ha aggiunto l'assessore -, ma anche i residenti nel centro storico e nelle isole, che rischiano altrimenti di perdere un servizio essenziale».

L'auspicio di Costalonga è che si muova qualcosa anche a livello nazionale: «Servirebbe una defiscalizzazione ad hoc, che tenga appunto conto della specificità di Venezia, di una città unica al mondo in cui però i costi di produzione sono, inevitabilmente, più alti».