Divieto botti di Capodanno, il gruppo Tutela animali in Regione sensibilizza i Comuni

Divieto botti a Capodanno: molti i Comuni che l'hanno già emanato, ma l'Intergruppo Tutela Animali in Regione (composto dai dem Andrea Zanoni e Anna Maria Bigon, assieme al portavoce dell'opposizione, Arturo Lorenzoni e dalla esponente di Europa Verde, Cristina Guarda) si appella ai sindaci affinché li vietino e ci sia vigilanza a tutela delle persone, degli animali e dell'ambiente.

«Di fronte al totale disinteresse della giunta regionale e della maggioranza che hanno rifiutato la proposta di Andrea Zanoni (Consigliere regionale e vicepresidente della commissione Ambiente in Consiglio regionale del Veneto) di inserire nel Piano faunistico venatorio approvato lo scorso febbraio, il divieto dei botti, riteniamo indispensabile un'azione diffusa delle amministrazioni comunali del territorio, sensibilizzando Governo e Parlamento alla realizzazione di una legge nazionale di divieto», affermano.

«C'è una crescente sensibilità e consapevolezza circa i gravissimi danni che i botti possono causare, ma i provvedimenti sono spesso tardivi e inefficaci dal punto di vista giuridico. Il Capodanno si traduce puntualmente in un bollettino di guerra, tra feriti dopo aver maneggiato o essere stati colpiti da petardi e cani e gatti fuggiti per il terrore e smarriti, feriti o morti perché urtati dalle auto. Sono numerosi anche gli animali selvatici che, vagando disorientati, vengono investiti, muoiono di infarto per il terrore o si schiantano contro alberi, muri o cavi elettrici, come accaduto lo scorso anno a Roma per migliaia di Storni». Anchei cittadini posso contribuire a questo cambiamento, chiedendo alle loro amministrazioni locali di assumere iniziative e provvedimenti concreti di tutela. «I botti non sono un segno di festa ma di inciviltà che va eliminato dalle nostre abitudini. Festa - concludono Zanoni, Bigon, Lorenzoni e Guarda - significa ben altro: rispetto della sicurezza di tutti ed amore per gli animali indifesi. Il botto di Capodanno facciamolo con la bottiglia di vino buono».

Intanto diversi Comuni del veneziano, quali Mira e Jesolo hanno vietato i botti. Il sindaco della località balneare Christofer De Zotti ha firmato un'ordinanza che vieta lo sparo di mortaretti e simili, l'accensione di fuochi d’artificio e la rottura di oggetti in vetro. Il provvedimento ha come fine quello di tutelare la quiete ed evitare il pericolo per l’incolumità pubblica, sarà valido dalle 20 del 31 dicembre alle 7 dell’1 gennaio. Il mancato rispetto prevede una sanzione di 200 euro. A Mira, il sindaco Marco Dori ha predisposto alcune limitazioni, che riguardano l’utilizzo in luoghi pubblici e siti sensibili, quali strade, piazze, luoghi di aggregazione e in prossimità di scuole, case di cura e ricoveri per animali.

«Per i festeggiamenti di fine anno invito tutta la cittadinanza, e in particolar modo i minori e i loro genitori che hanno l’obbligo di vigilanza, a evitare l’utilizzo di fuochi artificiali, botti e petardi oppure a limitarne l'uso all'esterno delle zone residenziali. Se usati con imperizia sono infatti causa di ferite anche gravi. Possono danneggiare monumenti e infrastrutture pubbliche e private. Sono fonte di stress per gli animali, domestici e non, e una molestia alla tranquillità cui tutti hanno diritto», scrive il sindaco di San Donà Andrea Cereser.