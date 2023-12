Il Comune di Venezia vieta i gruppi turistici oltre le 25 persone

A Venezia una nuova delibera della giunta imporrà la limitazione del numero di componenti di gruppi accompagnati da guide turistiche. Le comitive non potranno superare le 25 persone, ovvero la metà dei passeggeri di un pullman turistico. Sarà anche vietato l’uso di altoparlanti. Il provvedimento, che dovrà passare al vaglio del consiglio comunale, entrerà in vigore l’1 giugno del 2024 e sarà valido anche a Murano, Burano e Torcello.

Si tratta, secondo l’assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce, di «un’importante misura per migliorare la gestione dei gruppi organizzati e promuovere il turismo sostenibile». La novità è contenuta in una modifica del regolamento di polizia e sicurezza urbana dedicata a «regolare le modalità di conduzione delle visite per i gruppi accompagnati, con particolare attenzione alle esigenze di tutela dei residenti e alla promozione della mobilità pedonale».

Il provvedimento, aggiunge l'assessore al turismo Simone Venturini, «si inserisce in un più ampio quadro di interventi volti a garantire un maggior equilibrio tra le esigenze di chi la città la vive e chi arriva per visitarla. È il risultato di una serie di passaggi e confronti con categorie ed operatori di settore», e prevede anche il divieto di sostare presso calli strette, ponti o luoghi di passaggio. «Il numero di 25 persone - conclude l'assessore - è stato deciso anche per dare omogeneità a quanto già accade per la visita ai musei civici della città. L’introduzione del provvedimento all’1 giugno 2024 darà il tempo agli operatori di organizzarsi».

Per l'assessore al commercio, Sebastiano Costalonga, il limite serve anche a dare un segnale «per quanto riguarda la presenza di guide turistiche non autorizzate, che con questo nuovo articolo non verrà più tollerata. Regolamentare i gruppi che visitano la città - aggiunge - servirà anche e soprattutto a garantire la certificazione delle guide che li accompagnano».