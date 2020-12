Divieto di spostamento tra Comuni a Natale e nei giorni festivi: dietro-front possibile

La norma che dispone il divieto di spostamento tra comuni potrebbe essere modificata. Il premier Giuseppe Conte starebbe infatti riflettendo sulla possibilità di rivedere lo stop alla mobilità nelle giornate del 25 e 26 dicembre e quella del 1° gennaio. Lo scrive l'Adnkronos, spiegando che un'eventuale modifica potrebbe riguardare in particolare i piccoli comuni.

Come specifica l'agenzia, è in atto un pressing da giorni da parte di settori della maggioranza e secondo le indiscrezioni, il presidente del Consiglio sarebbe intenzionato a ragionare sull'ipotesi di una modifica della norma. Conte vedrà i capi delegazione al suo rientro dal Consiglio europeo di Bruxelles ma anche i capigruppo delle forze di maggioranza. Non solo: avrebbe già chiamato i capi delegazione dalla capitale belga per confrontarsi rapidamente con loro sull'ipotesi di aprire una riflessione sul tema, trovandoli concordi a un nuovo momento di discussione su una delle norme che ha suscitato maggior dibattito.

Il divieto di spostamento tra i comuni a Natale e Capodanno

Il divieto agli spostamenti dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è stato introdotto con il decreto n. 158 del 2 dicembre e prevede: