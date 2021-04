Domani riparte la scuola in presenza in Veneto

Domani riparte la scuola in Veneto.Con la zona arancione, terminate le vacanze pasquali, asili nido, scuole materne, primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie) riapriranno con tutti gli alunni sui banchi di scuola. Gli istituti superiori, invece, si alterneranno con lezioni in aula e in didattica a distanza al 50%.

Come si legge nelle Faq del Governo, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. I presidenti delle Regioni possono disporre la sospensione dell’attività scolastica e degli asili nido:

nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti

nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni

nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico

Ad ogni modo, il presidente della Regione Luca Zaia ha già specificato nei giorni passati che per ora non è intenzionato a tenere chiuse le scuole nei distretti con un'incidenza superiore a 250. Va ricordato che in classe, tutti gli studenti e gli insegnanti, così come il personale scolastico ausiliario e amministrativo hanno l'obbligo di utilizzare mascherine, eccezion fatta per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.