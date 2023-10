Domeniche ecologiche a Mestre, le date dello stop al traffico

L'amministrazione comunale di Venezia ha definito, con un'ordinanza pubblicata l'11 ottobre, le prossime giornate del 2023 e del 2024 in cui sarà disposto il blocco totale del traffico nel centro di Mestre, fatta eccezione per i mezzi autorizzati. Le domeniche individuate, frutto di un confronto con le associazioni di categoria, sono: 15 ottobre, 12 novembre, 3 dicembre 2023 e 21 gennaio, 25 febbraio, 24 marzo e 14 aprile 2024. L'iniziativa fa parte del pacchetto di norme dettate dall’Accordo di Bacino Padano, ovvero una serie di limitazioni e divieti nel settore dei trasporti, del riscaldamento domestico e dell’agricoltura.

In particolare il provvedimento prevede il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle ore 08.30 alle ore 18.30 nell’area delimitata dalla tangenziale A57, dal raccordo autostradale compreso tra l’uscita Marghera ed il cavalcaferrovia di Mestre, dalla S.R. 11, da San Giuliano (via Orlanda nel tratto tra gli svicoli in località San Giuliano e l’innesto alla S.R. 14 via Martiri della Libertà) e da via Martiri della Libertà, con istituzione del divieto di transito.

«Le domeniche ecologiche rappresentano un'occasione per vivere la città in un modo diverso - commenta l'assessore all'ambiente, Massimiliano De Martin - Il nostro territorio ha 200 chilometri di piste ciclabili, parchi e giardini da frequentare per trascorrere un po' di tempo all'aria aperta magari in zone di prossimità dove non siamo soliti recarci. Queste domeniche, pertanto, offrono a tutti noi la grande opportunità di apprezzare una dimensione diversa della città, una dimensione slow fatta di passeggiate e di uscite in bicicletta per andare alla scoperta di angoli di territorio. Ricordo - aggiunge - che le domeniche ecologiche sono condivise con tutti i comuni della città metropolitana, per arrivare a definire una politica territoriale ambientale su larga scala».

Le informazioni sui parcheggi disponibili e sulle deroghe al divieto sono sul sito del Comune di Venezia a questo link.