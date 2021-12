Programmate le domeniche ecologiche, sarà blocco totale del traffico nel centro di Mestre

Domeniche ecologiche del 2022, ecco le date nel Comune di Venezia: 2 e 23 gennaio, 6 febbraio, 13 marzo, 3 aprile. Un pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento atmosferico. Dopo lo slittamento a domenica 2 gennaio della domenica ecologica del 26 dicembre, l’area Lavori pubblici ha definito le quattro giornate in cui nel 2022 sarà disposto il blocco totale del traffico nel centro di Mestre fatta eccezione per i mezzi autorizzati come concordato al Tavolo tecnico metropolitano e sentite le associazioni di categoria. Le domeniche individuate, tenuto conto della scelta di evitare la sovrapposizione con giornate clou, come l'avvio dei saldi e del Carnevale, piuttosto che le festività pasquali, sono: 23 gennaio, 6 febbraio, 13 marzo, 3 aprile. È stata pubblicata questa mattina l’ordinanza con cui vengono recepite le indicazioni contenute nella delibera di giunta regionale del 2 marzo 2021 come da sentenza della Corte di giustizia europea del 10 novembre 2020 in materia di contenimento dell’inquinamento atmosferico.

Dal mese di ottobre 2021, oltre all’entrata in vigore delle norme dell’accordo di Bacino padano, volte all'adozione di limitazioni e divieti, nel settore dei trasporti, della combustione di biomassa per il riscaldamento domestico e dell’agricoltura, è stato introdotto anche il blocco totale del traffico. In particolare il provvedimento prevede il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle 8.30 alle 18.30 nell’area delimitata dalla tangenziale A57, dal raccordo autostradale compreso tra l’uscita “Marghera” e il cavalcaferrovia di Mestre, dalla strada regionale 11, da San Giuliano (“via Orlanda” nel tratto tra San Giuliano e l’innesto alla strada regionale 14 via Martiri della Libertà) e da via Martiri della Libertà.

È ammesso il transito per raggiungere le aree a parcheggio

Parcheggio di via Santa Maria dei Battuti lato nord: percorso andata-ritorno: sovrappasso via Terraglio-via Giovanni da Verrazzano-via Santa Maria dei Battuti; parcheggio di via Santa Maria dei Battuti lato sud: percorso andata-ritorno: sovrappasso via Terraglio-via Giovanni da Verrazzano-via Santa Maria dei Battuti. Parcheggio di via Giovanni da Verrazzano: andata: sovrappasso di via Terraglio-via Giovanni da Verrazzano; ritorno: via Santa Maria dei Battuti-via Giovanni da Verrazzano-sovrappasso di via Terraglio. Parcheggio scambiatore via Borgo Pezzana angolo via Terraglio: percorso andata-ritorno: via Terraglio-via Borgo Pezzana. Parcheggio Hotel Laguna Palace viale Ancona, andata: cavalcaferrovia di Corso del Popolo-Corso del Popolo-via Torino-viale Ancona; ritorno: (tutte le direzioni) via Ancona-via Perugia-via Altobello-via Torino-Corso del Popolo-cavalcaferrovia di Corso del Popolo.

Parcheggi di via Ca’ Marcello: percorso andata-ritorno: cavalcaferrovia di Corso del Popolo-via Rampa Cavalcavia-via Cappuccina-via Ca’ Marcello; percorso andata-ritorno: cavalcaferrovia di Corso del Popolo-Corso del Popolo-via Torino-via Linghindal-via Ca’ Marcello; parcheggi e garage in prossimità della Stazione: andata cavalcaferrovia di Corso del Popolo-via Rampa Cavalcavia-rotatoria Cappuccina-via Cappuccina-viale Stazione e ritorno: viale Stazione-via Cappuccina-rotatoria Cappuccina-rampa cavalcavia-via Rampa cavalcavia-cavalcavia di Marghera. Parcheggio scambiatore via Bruno Buozzi, angolo via San Donà, lato Mestre: percorso andata-ritorno: ingresso e uscita da strada regionale 14 via Martiri della Libertà. Percorso andata-ritorno: strada regionale 14 via Martiri della Libertà, via San Donà, via Bruno Bozzi. Nel testo dell'ordinanza le deroghe al divieto di circolazione.