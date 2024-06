Addio a don Antonio Biancotto, cappellano del carcere di Venezia

È morto a Venezia don Antonio Biancotto. Aveva 66 anni e da un paio di settimane era ricoverato all’ospedale Civile per l’aggravarsi della malattia che da qualche tempo lo aveva colpito. Originario della parrocchia di S. Magno a Portegrandi, era sacerdote da quasi 43 anni, essendo stato ordinato dall’allora Patriarca Marco Cè il 27 giugno 1981 nella basilica veneziana della Salute.

I suoi primi incarichi pastorali lo avevano portato inizialmente nella terraferma mestrina: dal 1981 al 1990 è stato vicario parrocchiale a Santa Barbara e poi a San Lorenzo Giustiniani. Poi è stato parroco a Dorsoduro – San Nicolò dei Mendicoli e San Raffaele – e successivamente a Rialto – S. Silvestro e S. Cassiano –. Nel 1997 era diventato anche il cappellano del carcere maschile di Santa Maria Maggiore a Venezia e poi aveva cominciato a occuparsi anche della cura pastorale nel carcere femminile della Giudecca. Dal 2017 ad oggi, inoltre, è stato anche il coordinatore triveneto dei cappellani delle carceri. Per lungo tempo don Antonio ha fatto parte del Consiglio Presbiterale Diocesano e del Collegio dei Consultori. Un aspetto significativo del ministero di don Antonio Biancotto è stata la cura della preghiera e, in particolare, dell'adorazione eucaristica nelle comunità in cui ha prestato servizio.

Da dieci anni a San Silvestro, su suo impulso e con il sostegno del Patriarca, è avviata l'adorazione eucaristica perpetua (giorno e notte) ed è la seconda parrocchia della diocesi - dopo la comunità mestrina di Santa Maria Goretti - a proporre questa forma di preghiera continua. Ci sono poi altre due esperienze pastorali accompagnate sempre da lui: l'evangelizzazione di strada a Rialto in alcune notti particolarmente affollate da turisti e veneziani e la costituzione di un piccolo gruppo di evangelizzatori di strada per la vicinanza e il recupero di persone vittime della tratta e della prostituzione nelle strade di Marghera. I funerali, presieduti dal Patriarca Francesco Moraglia, si terranno lunedì 10 giugno alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Silvestro a Venezia.

