Addio a don Guido Scattolin

«Il nostro confratello don Guido, avendo sostenuto con esemplare cristiana fortezza il combattimento della malattia, questa sera ha raggiunto il Compimento del suo cammino terreno. Il Signore Gesù, in cui con ferma fede ha creduto e sperato, sia per lui il Premio, e per i suoi familiari e per tutti noi Conforto e Consolazione»: con queste parole monsignor Angelo Pagan, vicario generale del Patriarcato di Venezi, aveva annunciato ieri sera la morte del sacerdote diocesano don Guido Scattolin, avveuta intorno alle ore 18.30 dopo aver combattuto a lungo con la grave malattia che lo aveva colpito qualche anno fa.

Don Guido aveva 65 anni; nato a Padova ed originario di Zero Branco, era stato ordinato sacerdote dal Patriarca Marco Cè nel 1980. I suoi primi incarichi di vicario parrocchiale sono stati a Bissuola (dal 1980 al 1987) e a S. Luca (dal 1987 al 1992); è stato per alcuni anni vicerettore del Seminario e assistente zonale dell’Acr di Venezia centro storico e isole; nel 1992 è divenuto vicario a S. Salvador, parrocchia che poi ha guidato come parroco dal 1994 al 1999; nel frattempo era divenuto economo del Seminario (e lo sarà fino al 2004), direttore di Villa Maria Ausiliatrice (la casa montana del Seminario, dal 1991 al 2018) e coordinatore della Pastorale dei ragazzi (dal 1992 al 2000). Dal 1999 al 2008 è parroco a S. Marco di Mestre; diviene poi, dal 2008 al 2013, economo diocesano; dal 2013 al 2019 è parroco a S. Barbara di Mestre e in questo periodo ricopre anche l’incarico di vicario foraneo di Mestre. Attualmente era collaboratore pastorale della stessa parrocchia di S. Barbara con il titolo di “parroco emerito”. I funerali di don Guido Scattolin, presieduti dal Patriarca Francesco Moraglia, si terranno mercoledì 10 marzo alle 10 nella chiesa parrocchiale di S. Barbara a Mestre.