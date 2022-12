Venezia riceve in dono una grande collezione di arte contemporanea da Gemma De Angelis Testa

Il Comune di Venezia riceve in dono una vasta collezione di arte contemporanea composta da 105 opere, «la più importante da oltre 60 anni». Autrice della donazione è Gemma De Angelis Testa, collezionista moglie dell'artista Armando Testa. «La donazione è stata accettata dall'amministrazione attraverso una delibera - ha annunciato oggi il sindaco Luigi Brugnaro - Si tratta di una collezione privata del valore di 17 milioni di euro, che affideremo in comodato alla Fondazione Musei Civici e che sarà esposta nel museo di Ca' Pesaro. Faremo una mostra, forse in primavera. Dalla città - prosegue il sindaco - un grande ringraziamento alla signora De Angelis, che dà una dimostrazione del valore del dono: la signorilità è regalare agli altri, mettendo un patrimonio a disposizione della comunità».

«L'intera collezione è focalizzata sull'arte contemporanea - spiegano da Ca' Farsetti - ed è estremamente importante per la galleria di Ca' Pesaro e per tutta la città, che diventa sempre più un polo attrattivo di grande bellezza. Nella collezione figurano i nomi più importanti di artisti italiani e anche internazionali: una visione planetaria dell'arte contemporanea». «Sono felice - commenta De Angelis - di festeggiare questa donazione, considerato anche che non è facile lasciare delle opere perché in molti casi non ci sono musei pronti ad accoglierle. Venezia mi ha dato tante emozioni, spero che la collezione avrà un grande seguito».