Veritas dona trenta computer al quartiere Pertini: «Andranno alle famiglie meno abbienti» | VIDEO

Il gruppo Veritas ha donato trenta computer all’Auser Pertini: la consegna è avvenuta questa mattina presso la sede dell’associazione di volontariato e di promozione sociale del rione mestrino. «Verranno recapitati alle famiglie meno abbienti, che potranno così utilizzare uno strumento oramai diventato indispensabile – ha raccontato Giorgio Rocelli, presidente dell’Auser Pertini –. Abbiamo già individuato i nuclei familiari più bisognosi attraverso la nostra rete di solidarietà e pensiamo che le consegne potranno iniziare già dai primi giorni di marzo».

L’idea è partita dal gruppo Veritas, il quale ha deciso di mettere a disposizione i computer non più utilizzati all’interno dei propri uffici ma ancora efficienti e prestanti: «Periodicamente dobbiamo aggiornare i nostri sistemi informativi e sostituire i macchinari – ha spiegato Andrea Razzini, presidente Veritas –. Quelle consegnate oggi sono quindi macchine che noi non utilizziamo più ma che risultano ancora idonee ad un uso domestico e privato. Siamo contenti che potranno essere usate ancora per qualche anno da chi ne ha bisogno».

I trenta computer sono stati resettati e sono quindi pronti a iniziare una "nuova vita". Non tutte le famiglie però, ha raccontato Rocelli, dispongono di una connessione Internet: «Per questo motivo lanciamo un appello al Comune di Venezia, chiedendo di installare un’antenna per poter consentire anche a queste persone di collegarsi al Wi-Fi pubblico».

Alcuni macchinari resteranno all'interno della sede Auser e saranno destinati al corso di informatica attivato proprio lì: «Attraverso dieci lezioni da un’ora, due insegnanti impartiscono agli anziani i rudimenti fondamentali informatici, in modo che possano approcciarsi alla tecnologia autonomamente. Ad oggi abbiamo già formato ventiquattro utenti» conclude Rocelli.