Donate all'hospice oncologico le uova di Pasqua per i piccoli ricoverati

I carabinieri della Tenenza di Mira hanno consegnato alcune uova di Pasqua, donate da un imprenditore del luogo, ai volontari dell'hospice oncologico di Padova, che nei giorni scorsi avevano denunciato il vile furto di decine di uova di cioccolato nel parcheggio del cimitero di Malcontenta. Uova che erano destinate ai piccoli ricoverati in oncologia presso la Fondazione “Città della speranza” di Padova.

Anche i Carabinieri hanno sentito l’esigenza di esprimere la loro vicinanza ai piccoli malati, raccogliendo spontaneamente una piccola cifra. Il tempo di organizzare l’incontro con i volontari in caserma per la consegna ed ecco che il furto è bello che dimenticato e le uova di cioccolato sono già in viaggio per l’ospedale.