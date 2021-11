Aggredita e ferita dall'ex compagno, finisce in ospedale

Trauma cranico con contusioni multipl e ferite da arma bianca all'addome, all'avambraccio e cuoio capelluto. In totale, 25 giorni di prognosi per G.F.M.F., una donna che è stata aggredita dal suo ex convivente.

La vittima, di Ca' Lino, frazione di Chioggia, è stata trasportata al pronto soccorso domenica sera. Le indagini avviate immediatamente dai carabinieri hanno permesso di accertare la responsabilità dell'ex compagno, S.M. L'uomo è stato rintracciato in serata mentre faceva rientro a casa. Accompagnato in comando, è stato arrestato per violazione delle prescrizioni imposte dalla misura della sorveglianza speciale, in atto a suo carico, e per le lesioni nei confronti della donna. Lunedì mattina il suo arresto è stato convalidato e il giudice ne ha disposto la custodia in carcere.