Furti in serie: arrestata una donna che deve scontare 13 anni

Su di lei pendeva un provvedimento di carcerazione emesso dal tribunale di Catania per l'espiazione di diverse pene, per un totale di 13 anni, un mese e 9 giorni da scontare, oltre a un anno e tre mesi di arresto. Un accumulo di sentenze emesse tra il 2010 e il 2019 per reati contro il patrimonio, furti nello specifico.

I carabinieri della stazione di Cavarzere, nel corso di un controllo in un esercizio commerciale, l'hanno intercettata. Si tratta di una 29enne. Durante la procedura di identificazione hanno accertato che su di lei pendeva il provvedimento, che era stato differito con “comunicazione di differimento provvisorio dell’esecuzione delle pene detentive” fiino alla data della nascita del figlio. Accertato l’avvenuto parto, i militari hanno proceduto all’arresto e hanno accompagnato la donna nel carcere femminile della Giudecca insieme al figlio.