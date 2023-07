Controlli della polizia in stazione a Venezia: una donna arrestata e tre denunciate

Continuano i controlli serrati della polizia di Stato a Venezia, in particolare nell'area della stazione ferroviaria Santa Lucia. Sabato scorso, gli agenti del compartimento Polfer del Veneto hanno arrestato una giovane cittadina croata, sulla quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Milano per reati contro il patrimonio. Al termine degli accertamenti di rito, la donna è stata portata in carcere, dove dovrà espiare una pena di oltre 5 anni.

Nella stessa giornata, i poliziotti hanno anche denunciato tre giovani donne, già note all'autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso: in particolare, due non avrebbero rispettato il foglio di via obbligatorio emesso dal Comune di Venezia, mentre la terza avrebbe violato il divieto di dimora, emesso dal tribunale lagunare a ottobre dello scorso anno.

Pochi giorni fa, gli agenti avevano intercettato nove borseggiatori, sette donne e due uomini. I soggetti fermati non avevano saputo fornire spiegazioni sulla loro presenza nelle aree della stazione ferroviaria e nei pressi del terminal di Piazzale Roma, non essendo provvisti né di titolo di viaggio né di residenza in territorio veneziano. Erano stati quindi portati in questura per effettuare gli accertamenti del caso, al termine dei quali il questore aveva disposto per 3 di loro il foglio di via obbligatorio.