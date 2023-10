Malata di Alzheimer, si perde a Venezia: carabinieri ricongiungono due coniugi ultra80enni

Si stacca da una comitiva a Venezia e vaga in stato confusionale per il centro storico. Fortunatamente, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo il marito e la figlia di una signora di 82 anni malata di Alzheimer, che nel pomeriggio di ieri aveva fatto improvvisamente perdere le proprie tracce.

Ad accorgersi della presenza della donna, nei pressi di Campo San Pantalon, sono stati tre carabinieri impegnati nel quotidiano servizio di pronto intervento. I militari hanno subito prestato soccorso all'anziana, che avrebbe riferito loro di trovarsi a Bassano del Grappa e non ricordare la strada per tornare a casa. I tentativi di farsi indicare un numero telefonico o le generalità di un parente o una persona prossima sono stati vani, e solo durante il trasporto verso la caserma di San Zaccaria, gli operatori si sono accorti che la donna aveva al collo una catenina con una placca metallica, con su scritto «Emergenza Alzheimer» e un numero di cellulare.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il recapito indicato sulla medaglietta era quello della figlia: allertata dai carabinieri, ha potuto anche tranquillizzare il padre 86enne, che in preda allo sconforto stava cercando la moglie tra i numerosi turisti presenti in quel momento in città.