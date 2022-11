Cerca di molestare una donna a Mirano

Sono alcuni testimoni a delineare un quadro sommario di quanto successo domenica pomeriggio a Mirano, ma il condizionale è d'obbligo. Un cittadino straniero avrebbe avvicinato una donna nei pressi del sottopasso ciclopedonale di via Taglio Destro, l'avrebbe fatta cadere e poi cercato di molestarla.

La donna avrebbe cominciato ad urlare, nella speranza di essere aiutata da qualche passante o residente in zona, mettendo al contempo in fuga il proprio aggressore. A quel punto sono state allertate le forze dell'ordine, che hanno avviato le ricerche nell'area per intercettare il responsabile. Sarebbe stato quindi un carabiniere a bloccarlo dopo un breve inseguimento.