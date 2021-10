Donna trovata morta in strada: giallo sulle cause

Una donna, della quale non sono ancora state rese note le generalità, è stata trovata morta martedì mattina, 5 ottobre, in lungomare Trieste a Caorle. Le cause del decesso non sono chiare: i carabinieri hanno avviato un'indagine per cercare di ricostruire la vicenda.

A fare la drammatica scoperta sono stati i passanti, che si sono imbattuti nel corpo della vittima, una signora anziana. Tra le ipotesi, non si esclude che possa aver accusato un malore e non essere riuscita a chiamare aiuto, ma potrebbe anche essere stata travolta da un pirata della strada. Sul posto hanno eseguito un sopralluogo i militari della stazione di Caorle, che stanno lavorando per chiarire i contorni dell'episodio.