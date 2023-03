Rialto, turista stroncata da un malore

Ha accusato un malore improvviso. I vigili del fuoco e gli operatori del Suem hanno tentato di rianimarla, ma non c'è stato niente da fare.

Una turista è morta venerdì mattina, intorno a mezzogiorno, ai piedi del ponte di Rialto a Venezia. Quella che era cominciata come una vacanza in laguna si è trasformata in un dramma. La donna, che si è sentita male all'improvviso, è stata soccorsa prima da alcuni passanti, che hanno chiamato aiuto, e poi dal 118, che però non ha potuto fare nulla. L'area è stata interdetta al passaggio per il tempo necessario ai soccorritori di intervenire.